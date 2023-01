Caso affidi, la rabbia dei difensori

di Francesca Chilloni

"Ciò che ha fatto il pubblico ministero offre un chiaro segnale di debolezza". Così l’avvocato Giovanni Tarquini, difensore del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, commenta la decisione del pm Valentina Salvi di modificare i capi di imputazione del processo "Angeli e demoni" nel corso dell’udienza di lunedì, aggiungendo tra l’altro una circostanza aggravante a tutte le accuse di falso (una quarantina) relative alle relazioni sui bambini fatte dai professionisti. Identica la valutazione dei legali dell’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, avvocati Oliviero Mazza e Rossella Ognibene: "La decisione tardiva del pm di cambiare le imputazioni a processo iniziato è il più chiaro segnale della genetica debolezza dell’impianto accusatorio". Le aggravanti introdotte - 7 mesi dopo la prima udienza davanti al Tribunale - come esito hanno l’allungarsi dei tempi della prescrizione di molti dei reati contestati ai 17 imputati nel processo sulle modalità con cui i Servizi sociali della Val d’Enza hanno valutato le condizioni e tolto alcuni bambini ai loro genitori, affidandoli ad altri soggetti. Per Mazza e Ognibene le aggravanti "a distanza di anni dalla conclusione delle indagini e ignorate durante tutta l’udienza preliminare, sono palesemente sprovviste di fondamento e non rafforzano le tesi d’accusa destinate comunque a sgretolarsi nell’impatto con la verità processuale. A rendere giustizia alla nostra assistita non sarà la prescrizione, inevitabile per molte imputazioni in considerazione dei ritardi accumulati dallo stesso pm, ma l’assoluzione nel merito da accuse che si dimostreranno per quello che sono, decontestualizzate e manifestamente infondate".

Anche Tarquini sottolinea come Carletti voglia difendersi nel processo, e non dal processo: "Ha sempre invocato il rispetto delle regole del processo e delle garanzie difensive proprio e solo al fine di fare emergere con chiarezza la realtà: la totale infondatezza delle accuse a lui rivolte (ora ridotte ad un unico capo di imputazione)". Il Pm, riflette l’avvocato, "ha avuto 3 anni e mezzo per formulare precise contestazioni. Ora, dopo un’udienza preliminare durata più di un anno, di fronte ad un processo che per i motivi già evidenziati in aula... con le eccezioni preliminari proprio non sta in piedi, ha pensato di stravolgere gran parte delle imputazioni originarie al fine evidente di nascondere dette debolezze".