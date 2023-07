Caso affidi, nuove accuse per quattro imputati

Si amplia il ventaglio di accuse per alcuni imputati del processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza,che conta in tutto 17 persone chiamate a giudizio. In base a quanto emerso finora dal dibattimento, il pubblico ministero Valentina Salvi, titolare dell’indagine, ha infatti deciso di formulare nuove contestazioni, che sono relative a vicende già inserite nel capo di imputazione. Le aggiunte riguardano reati di falso ravvisati nelle relazioni che descrivevano la situazione dei minori e delle loro famiglie. In base a quanto riferito ieri dal pm Salvi in udienza, vedono aggravarsi la loro posizione, secondo la prospettazione accusatoria, l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, l’assistente sociale Francesco Monopoli, le psicologhe Nadia Bolognini e Imelda Bonaretti. Poi sono state apportate modifiche dal pm: una sulla data di un fatto attribuito al’assistente sociale Annalisa Scalabrini; l’altra al capo di imputazione per abuso d’ufficio - ovvero il presunto affidamento della psicoterapia ai professionisti del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino nella struttura pubblica ‘La Cura’ di Bibbiano senza passare da un bando pubblico - per il quale sono accusate diverse persone tra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. In quest’ultimo caso, non si tratta di una nuova accusa, ma della correzione di un errore fatto dal pm: la singola contestazione fu modificata durante l’udienza preliminare, ma poi nel decreto che dispone il giudizio fu notificata nella versione originaria. Alla luce delle nuove contestazioni, ieri gli avvocati degli imputati hanno chiesto un termine a difesa e il processo, dopo la pausa estiva, riprenderà il 25 settembre: le difese possono valutare se chiedere l’ammissione di nuove prove o di accedere a riti alternativi.

In precedenza, ieri è stata sentita ancora la madre di ‘Alice’, la bambina che rappresenta il caso-pilota dell’inchiesta: durante il controesame delle difese, la giovane donna ha parlato di "pressioni" ricevute per denunciare il suo ex compagno. Quest’ultimo, ascoltato nella scorsa udienza, è stato indagato e poi archiviato da un’accusa di abusi sessuali sulla figlia che la ragazza ebbe a soli 14 anni con un altro giovanissimo affetto da disturbi psichici. Al centro della vicenda un disegno della bambina che, secondo la Procura, è stato falsificato dalla psicologa Imelda Bonaretti aggiungendo le mani per simulare che l’ex fidanzato della madre la palpeggiasse. In un colloquio del 24 aprile 2018 con Scalabrini e un altro operatore (non imputato, ndr), la madre racconta: "Mi fu detto che era meglio se io facevo denuncia: era un modo per convincerli che io credevo a mia figlia. Dopo quell’incontro ero sconvolta: poi consultai il mio legale e decisi di non sporgerla". A proposito di un appuntamento del 23 luglio 2018 con Scalabrini e Marietta Veltri, coordinatrice degli assistenti sociali, la madre ha riferito che Veltri "mi parlò a lungo sulla questione denuncia e mi offese, poi io decisi di non parlarle più e di dialogare con Scalabrini: lei mi disse che se ip non avessi collaborato le relazioni non avrebbero potuto essere positive". Ha anche accennato a denunce sporte nel 2019 e quest’anno verso Scalabrini, Veltri e Bonaretti a all’invio di una diffida per chiedere il risarcimento civile.