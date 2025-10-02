Caso Albanese, il summit. Ribolle la maggioranza. Stasera il faccia a faccia. Mentre la giunta tace

Caso Albanese, stasera ci sarà un maxi-vertice nella maggioranza reggiana per capire cosa fare. Non è per niente sopito ‘l’affaire’ della polemica con la relatrice Onu dai territori palestinesi occupati. Certo, il Pd locale ieri ha murato le polemiche attorno a Marco Massari, fischiato dai Pro-Pal al Valli e ‘rimproverato’ dalla stessa Francesca Albanese per aver citato la liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, ma il confronto interno è bello che in corso. Mentre la giunta continua a tecere e a non prendere le difese del suo sindaco.

Sul tavolo ci sono vari aspetti. Si va dall’opportunità di avviare il procedimento di consegna ad Albanese del Primo Tricolore – peraltro in una giornata al Valli senza un vero contraddittorio –, alla gestione della cerimonia stessa, culminata con il discorso introduttivo del sindaco che è stato oggetto di ululati e contestazioni da parte di una platea tutta schierata da una parte. Quell’introduzione poteva essere omessa? Oppure, alla pronunciata gestualità di Albanese e alle sue parole succesive ("Non la giudico e la perdono") avrebbe dovuto seguire una replica, vista la sede e il contesto di una premiazione così importante? Tante le valutazioni politiche che saranno messe al vaglio e discusse, perché di certo qualcosa non è andato per il verso giusto. E in questo discorso complessivo su quanto accaduto, potrebbero anche scapparci – dicono i rumors – alcune riflessioni sulle alchimie interne al Palazzo, con il corposo staff del primo cittadino che potrebbe essere anche oggetto di un qualche remaquillage. Forse non proprio un ‘capro espiatorio’, pare, ma qualche valutazione ci sarà e non aiutano alcuni precedenti, leggi Max Mara. In più, al quarto giorno di silenzio dei vertici dem – poi colmato dall’intervento del segretario Gazza e da quelli di Delrio e di altri parlamentari –, non è parso a molti ‘bellissimo’, per usare un eufemismo, che gli unici a difendere il sindaco fossero i maggiorenti del centrodestra di governo. Un inizio di settimana politicamente schizofrenico, acuito dalla sconfitta del centrosinistra nelle Marche e dall’avanzata della Flotilla verso Gaza che sta facendo da ingombrante sfondo a tutto.

Ieri, per assurdo, anche il rapper Frankie Hi-Nrg sui social si è schierato a difesa del sindaco ("Mi sembra allucinante"), mentre tornando a Reggio c’è stato Alessandro Miglioli, consigliere comunale di Verdi e Possibile, che ha replicato a Fratelli d’Italia e Azione sul tema della revoca del riconoscimento cittadino ad Albanese. "Significherebbe non solo rinnegare il valore del suo lavoro encomiabile, ma anche svilire ciò che il Tricolore rappresenta – ha detto Miglioli –: un simbolo di pace, libertà, autodeterminazione e dignità".

pa. ros.