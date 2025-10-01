Caso Albanese-Massari, solidarietà al sindaco: “Lei lo ha umiliato e il Pd tace”

Reggio Emilia, 1 ottobre 2025 – “Il Pd non ha nulla da dire per il suo sindaco di Reggio, fischiato per aver chiesto la liberazione ostaggi come condizione per fermare la guerra? Nulla da dire sull’Albanese che lo umilia?”. Viaggia a livello nazionale l’eco dei fischi di parte della platea ‘pro-Pal’ del teatro Valli indirizzati domenica scorsa al sindaco Marco Massari che – durante la cerimonia di consegna del Primo Tricolore a Francesca Albanese (video), relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati – aveva citato i rapiti israeliani di due anni fa: “Il feroce attacco del 7 ottobre non giustifica il massacro in corso a Gaza. Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile il processo di pace”.

Il sindaco Massari durante il suo discorso al Valli e la reazione di Albanese con la mano sul volto. Nel tondo il comico Luca Bizzarri, che ha preso le difese del primo cittadino

Parole che hanno scatenato i fischi del pubblico e le smorfie dell’Albanese, con tanto di mano in faccia, la quale aveva poi replicato: “Il sindaco si è sbagliato, ha detto una cosa che non è vera. Ma lo perdono. La pace non ha bisogno di condizioni”. E ancora: “Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però bisogna capirli, chiedersi che cosa chiedono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al centro della discussione”.

Una scena che ha scatenato un feroce dibattito in questi giorni, ma che nelle ultime ore sta vedendo montare la solidarietà verso il primo cittadino reggiano e attacchi all’Albanese. Tra questi anche Luca Bizzarri, comico e showman tv protagonista anche alla trasmissione Ballarò su La7. “Non basta essere d’accordo – scrive sul social X – devi aderire in tutto e per tutto, devi prostrarti a sua santità. Se no sei un nemico e ti meriti gli insulti. Che strana idea di democrazia. Bravo sindaco”. Più tranchant è Fausto Panunzi, professore di Economia alla Bocconi: “Inqualificabile”, rivolgendosi all’Albanese. E ancora Riccardo Puglisi, economista all’università di Pavia: “La già non avvocatessa Albanese perdona il sindaco per aver menzionato gli ostaggi dei nazisti di Hamas, peraltro ricevendo gli insulti del pubblico, a patto che non lo dica più”. Sotto attacco il Pd, reo di non aver difeso il sindaco (che non ha tessera di partito) lasciato e ‘spalleggiato’ paradossalmente solo dalla destra, altro segnale dello scollamento coi dem locali. Al momento infatti la segreteria provinciale tace e non prende posizione.

Mentre ieri, i gruppi di maggioranza in Regione, hanno incontrato in videocollegamento la stessa Albanese esprimendole “solidarietà” per il suo impegno, senza mai parlare del casus belli con Massari.

Infine, la relatrice Onu, con un post social nelle scorse ore ha cercato di stemperare i toni: “Torno da quattro giorni di confronti e scambi appassionati nella splendida Emilia-Romagna con addosso ancora il Tricolore. Ringrazio di cuore la città di Reggio e il sindaco Massari”.