Caso appalti pilotati. Crollano tutte le accuse: "Non ci fu nessun sistema"

Nessun "sistema" per favorire "i soliti noti". Il processo di primo grado ha fatto pressoché tabula rasa delle tesi accusatorie sui presunti appalti pilotati del Comune, inchiesta emersa nel giugno 2019, poco dopo le elezioni amministrative, quando furono perquisiti gli uffici del municipio. Gli imputati sono stati tutti assolti, a parte quattro persone che hanno avuto pene lievi e qualche proscioglimento per prescrizione: è il verdetto emesso ieri mattina dalla Corte dei giudici presieduta da Sarah Iusto, a latere Francesca Piergallini e Matteo Gambarati, davanti alla quale sono sfilate venti persone. Secondo la Procura, le gare pubbliche sarebbero state confezionate su misura: l’inchiesta della Finanza è stata coordinata dai pm Valentina Salvi e Giulia Stignani e ha riguardato dirigenti comunali in carica o ex, liberi professionisti e politici. Sono state pronunciate condanne per una sola vicenda: il bando per l’affidamento nel 2017 del ripristino della sicurezza stradale all’autofficina Corradini, valore 950mila.

BANDO RECUPERO MEZZI

Per Santo Gnoni, avvocato ed ex responsabile dell’ufficio legale del municipio, considerato dalla Procura la figura con la posizione più grave, erano stati chiesti 11 anni anche relativamente ad altri bandi, contestando pure la corruzione: ieri è stato condannato solo per la vicenda Corradini, per il reato di turbata libertà degli incanti, a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa. Stessa condanna, pena sospesa, per il medesimo bando, è stata emessa per Roberto Montagnani, allora dirigente del servizio appalti e ora del settore politiche giovanili (per lui erano stati chiesti 4 anni e mezzo). Entrambi gli imputati sono difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti. Per Vincenzo e Lorenzo Corradini, padre e figlio, titolari dell’omonima autofficina, assistiti dagli avvocati Nino Giordano Ruffini e Vito Alessandro Pellegrino, pronunciata la condanna a 1 anno pena sospesa (richiesta pm: 2 anni). Per tutti e quattro disposta anche l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Sono stati assolti l’avvocato Giuseppe Altieri (pm: 2 anni) e il commercialista Alessandro Lucci (pm: assoluzione): "Non hanno commesso il fatto". Gnoni è stato assolto con formula piena dall’accusa di istigazione alla corruzione per una vicenda del 2015 in cui, come giudice della commissione tributaria reggiana, doveva rispondere di aver promesso di favorire in una causa i titolari di un’autofficina reggiana in cambio di lavori gratuiti alla sua auto.

BANDO MOBILITÀ

Si è sgretolata l’accusa sul maxibando della mobilità, col valore più alto, oltre 25 milioni, confermato al Consorzio Tea nel 2016. Assolto l’ex dirigente alla Mobilità del Comune Alessandro Meggiato (richiesta pm: 2 anni) così come Montagnani e l’avvocato Paolo Coli (pm: 2 anni e mezzo). Su questo bandom è stato assolto anche l’ex assessore alle Infrastrutture Mirko Tutino per due ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio. Per lo stesso reato, assolti anche Gnoni e Montagnani.

BANDO ASILO

Assolti "perché il fatto non sussiste" Montagnani, Gnoni, l’allora dirigente del settore comunale Scuole Paola Cagliari (richiesta pm: 2 anni); Nando Rinaldi, presidente Istituzione Scuole e nidi (pm: assoluzione); Anna Maria Mazzocchi, membro commissione di gara (pm: 2 anni); Tiziana Tondelli, funzionario dell’Istituzione (pm: 2 anni) e l’avvocato Stefano Vaccari (pm: 2 anni). La vicenda del 2017 riguardava l’affidamento della gestione del nido Maramotti alla cooperativa ‘Panta Rei’, secondo l’accusa escludendo con alcuni escamotage la società romana Baby & Job che nel processo si è costituita parte civile e chiedeva 2,8 milioni.

ASP

Assolti Gnoni, Anna Messina, Valeria Sborlino, Daniela Agosti (pm: prescrizione), "perché il fatto non sussiste": la vicenda del 2016 riguardava una presunta attestazione falsa di presenze sulle sedute per la selezione dei candidati da sottoporre al consiglio di amministrazione dell’Azienda servizi.

BROKERAGGIO

Assolti Gnoni e Luigi Severi (richiesta pm: assoluzione) come presidente della Union brokers, per le accuse corruttive sulla gara per ill servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune, valore 300mila euro: "Il fatto non sussiste", con formula di insufficienza/contraddittorietà della prova.