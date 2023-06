Caso Bibbiano, verdetto ribaltato Assolto in appello lo psicoterapeuta

di Daniele Petrone

"Hanno vinto la verità e la giustizia, dopo quattro anni di gogna". Assolto in secondo grado, scoppia In lacrime il guru della psicoterapia Claudio Foti, ritenuto dall’accusa una delle figure chiavi dell’inchiesta ’Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti nella val d’Enza reggiana. Nel novembre 2021 era stato condannato, in abbreviato, a quattro anni dal tribunale di Reggio Emilia. Una sentenza ribaltata ieri dalla Corte d’Appello di Bologna. Foti è stato scagionato da ogni capo di imputazione "per non aver commesso il fatto" per quanto riguarda l’abuso d’ufficio contestato per un affidamento senza bando pubblico a Bibbiano e "perché il fatto non sussiste" dal reato di lesioni dolose gravi nei confronti di una 17enne che faceva psicoterapia con lui. Ed è stata confermata pure l’assoluzione dall’accusa di frode processuale.

Dopo la lettura della sentenza, il fondatore della onlus piemontese Hansel & Gretel si è lasciato andare: "Ho pianto, si è incrinato il teorema accusatorio". Mentre il suo legale Luca Bauccio ci va giù pesante, scagliandosi contro tutti: "Foti è stato riscattato di quattro anni di umiliazione e persecuzioni come uomo e come psicoterapeuta. Una vicenda che ha permesso a molti di costruire carriere, improvvisare tribunali e condurre proprie redditizie campagne scandalistiche senza alcun fondamento e verità". E ancora: "In questi anni è stata criminalizzata la psicoterapia del trauma, è stata accreditata la favoletta dei bimbi rubati alle famiglie per essere dati in pasto a famiglie lesbiche, una poltiglia di menzogne, cultura razzista, speculazione politica. Nel mezzo tanti innocenti che hanno pagato questa caccia alle streghe. In Italia c’è un serio problema di garantismo verso il presunto innocente".

Un’assoluzione che rappresenta un duro colpo all’impianto accusatorio costruito dopo lo scandalo che scosse l’Italia intera – conosciuto ai più anche come ’il caso Bibbiano’ (dopo l’arresto del sindaco Pd Andrea Carletti) – esploso nell’estate 2019 e che diventò anche motivo di un’infuocata bagarre politica tra destra e sinistra.

Ma i magistrati non si scompongono e preannunciano battaglia. "Leggeremo le motivazioni della sentenza (attese entro 90 giorni, ndr) e all’esito valuteremo se sussistono spazi per un ricorso in Cassazione. Sottolineo la piena sinergia tra la Procura di Reggio Emilia e la Procura generale", ha detto il procuratore generale reggente di Bologna, Lucia Musti. A Reggio Emilia è in corso, in dibattimento, il processo col rito ordinario per 17 imputati.