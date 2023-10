Caso Curioni, Pd boccia la sfiducia. Lega: "Polvere sotto al tappeto"

"Il Pd non vuole parlare del caso Curioni in Consiglio comunale. Molto piú facile mettere la polvere sotto al tappeto che dare spiegazioni ai cittadini...".

È l’attacco frontale del consigliere della Lega, Alessandro Rinaldi dopo che la maggioranza ha bocciato ieri l’ammissione alla discussione in Sala del Tricolore dell’ordine del giorno urgente presentato da tutta l’opposizione. Il documento chiedeva di "votare la sfiducia" nei confronti di Raffaella Curioni in merito all’affaire – svelato dal Carlino – dell’appalto per la rassegna stampa telematica interna al municipio affidato direttamente alla società Pressline della quale è presidente Roberto Sacchelli, marito dell’assessora. Ma con 18 voti contrari, in maniera compatta, la maggioranza Pd ha respinto l’urgenza della mozione che dunque verrà ripresentata come mozione ‘normale’ e calendarizzata nei prossimi consigli comunali. A rispondere a Rinaldi (primo firmatario del documento congiunto di minoranza) è stato il capogruppo dem Gianluca Cantergiani: "Non vediamo il carattere d’urgenza dato che la rassegna funziona e pure meglio del servizio precedente. La Pressline ha già avuto questo affidamento nelle passate legislazioni, servizio poi dismesso per il principio di rotazione come da normativa". Rinaldi e la Lega hanno poi ribadito, come già anticipato, che "presto il caso sarà al vaglio dell’Anac con un esposto". Cantergiani replica: "Possiamo allora tranquillamente aspettare i risultati dell’anticorruzione". Infine una frecciata: "Quando si parla di parentele bisogna andare cauti. Se pensiamo al Governo, ci sono rapporti anche più stretti...". Ma Rinaldi promette battaglia: "Il conto da pagare, prima o poi arriva per tutti".

dan. p.