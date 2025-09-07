Caso di Chikungunya a Novellara, ecco come sta il paziente

Novellara (Reggio Emilia), 7 settembre 2025 - Un caso accertato di Chikungunya è stato rilevato in una persona residente a Novellara, le cui condizioni generali risultano essere buone. Per l’Azienda Usl reggiana si tratta di un caso legato al focolaio di Carpi, zona in cui la persona ha soggiornato per diversi giorni. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione.

La chikungunya è un virus trasmesso da uomo a uomo tramite le zanzare Aedes. A scopo precauzionale, secondo quanto previsto dai protocolli regionali e su proposta del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl reggiana, il Comune ha autorizzato un trattamento di disinfestazione della zona interessata.

Nei giorni scorsi sono stati numerosi i casi sospetti di Chikungunya, tra Reggio città ma anche nella Bassa, con episodi valutati a Guastalla, Correggio, Luzzara, Brescello, Cadelbosco… Ma nella totalità dei casi gli esami di laboratorio hanno poi dato esito negativo, facendo sospendere le previste azioni di disinfestazioni che, come da protocollo, si svolgono nell’area prossima a quella di residenza dei soggetti.