"Caso Farina: l’incoerenza del Pd"

Desta stupore e non poco fastidio, leggere la presa di posizione del Pd e del suo segretario Matteo Balestrazzi sull’uscita della consigliera Farina dalla maggioranza. Non tanto per il contenuto, quanto per l’incredibile livello di incoerenza politica e retorica vuota a cui si è arrivati". I gruppi di maggioranza Noi per Casalgrande e Siamo Casalgrande rispondono alle critiche del Pd dopo che l’ex assessore Laura Farina ha lasciato la maggioranza per passare al gruppo misto. Per il consigliere di minoranza Balestrazzi si tratta di "un fatto grave che non può essere derubricato a semplice dinamica interna".

Per i gruppi di maggioranza il "Pd si dice sorpreso, ma tace quando nel primo consiglio comunale Farina ha scelto di candidarsi autonomamente alla presidenza del consiglio, ignorando ogni condivisione e confronto interno alla maggioranza. Un gesto di rottura evidente che ha messo in crisi la fiducia reciproca e ha trovato, come i fatti dimostrano, l’appoggio proprio del Pd". La maggioranza sostiene che il nome di Farina "non è mai stato indicato né condiviso dalla maggioranza per quella carica eppure ha portato avanti un’operazione personale con il supporto di altri, nel tentativo, fallito, di forzare la mano con una maggioranza alternativa. Un gesto grave che oggi viene minimizzato e trasformato in una presunta vittima politica".

La maggioranza sottolinea che il segretario Balestrazzi "invece di impartire lezioni, dovrebbe spiegare ai cittadini perché il suo partito si è prestato a una manovra che nulla ha a che fare con il rispetto degli elettori e tutto con l’opportunismo". Anche il capogruppo di maggioranza Paola Cilloni prende posizione sulla questione: "Se il Pd intende continuare a fare politica con due facce, si accomodi. Ma non accettiamo lezioni da chi parla di democrazia e poi cerca scorciatoie nelle aule consiliari. I cittadini ci hanno affidato un mandato chiaro: lavorare con serietà e trasparenza. E questo continueremo a fare".

Matteo Barca