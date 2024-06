Caso Franci in aula. Scontro sui testimoni: "Sentirli ancora?. Vittimizzati due volte"

L’ex sindaco di Correggio Ilenia Malavasi, ora deputata del Pd, è stata chiamata a testimoniare dalla difesa nel processo con rito ordinario a carico di Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale ‘Etoile’, accusato abusi sessuali verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni - di cui allora tre minorenni - che si sono costituiti parte civile, mentre altri due hanno deciso di non farlo.

Franci, 46 anni, ora a piede libero, fu arrestato nel luglio 2022 dai carabinieri: secondo la ricostruzione del pubblico ministero Valentina Salvi, avrebbe sfruttato il proprio ascendente come guida dell’Etoile per ottenere la fiducia dei ragazzi e poi intrattenersi sessualmente con loro, fatti risalenti al 2016-2021. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Giovanni Ghini, a latere Silvia Semprini e Luigi Tirone, Franci era affiancato dagli avvocati difensori Giulio Garuti e Gabriele Riatti. Il pubblico ministero Denise Panoutsopoulos (in sostituzione del pm Salvi) ha chiesto l’ammissione delle prove, così come i quattro avvocati di parte civile. Poi la parola è andata al difensore Giulio Garuti: lui ha presentato una lista di testimoni che includeva anche le presunte vittime, ha depositato una memoria e una chat di un gruppo whatsapp creata dai giovani e ha chiesto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

LE PARTI CIVILI

A quel punto i legali di parte civile sono insorti. L’avvocato Margherita La Francesca, che tutela cinque ragazzi, si è opposta al fatto che fossero nuovamente sentiti i giovani, in quanto otto di loro già ascoltati durante l’incidente probatorio. E ha detto no anche alla domanda della difesa di ascoltare in aula sia il sindaco di Correggio all’epoca dei fatti, cioè Ilenia Malavasi ("Non so cosa potesse conoscere rapporti di Franci con gli allievi") sia due insegnanti dell’istituto Galvani. E ha prospettato un rischio di "vittimizzazione secondaria". Si sono associati anche gli avvocati Maria Vittoria Marceddu, che assiste il ragazzo che per primo sporse denuncia; Marco Scarpati, che tutela due ragazzi, e Massimo Tarquinio che ne rappresenta uno.

LA DIFESA

L’avvocato Garuti ha premesso che "siamo di fronte a un caso di presunta violenza sessuale per induzione". E ha ribattuto: "Non è vero che i ragazzi sono già stati ascoltati su tutte le circostanze. Riferiranno sui rapporti con Franci e su una chat depositata in udienza preliminare, ma non durante l’incidente probatorio. E poi sulle captazioni audio e video fatte all’esito dell’incidente probatorio". Le stesse presunte vittime erano finite al centro di intercettazioni della Procura per verificare la genuinità delle loro dichiarazioni: secondo gli inquirenti non avrebbero ‘tramato’ contro Franci. Ma Garuti non la pensa così: "Quella chat - ha rimarcato il difensore - apre un mondo sul contagio dichiarativo avvenuto tra i giovani sia sulla decisione di presentare la denuncia, sia su altre situazioni complesse". Sottolineando poi che "è difficile capire cos’hanno veramente vissuto questi ragazzi e ciò che invece deriva da un’influenza o da un contagio che hanno subito". E ha detto di aver nominato come consulente tecnico Giuseppe Sartori, "un luminare".

Ha riferito che "dalla chat e dalle intercettazioni emerge che i ragazzi hanno detto: "Abbiamo capito unicamente quando siamo andati da uno psicologo che abbiamo subito una violenza e non eravamo consenzienti". Sulla testimonianza dell’ex sindaco Malavasi e degli insegnanti del Galvani, il difensore ha obiettato di non capire il no delle parti civili: "Il Comune di Correggio era finanziatore della scuola, ci sono elementi interessanti per far capire la tipologia di insegnamento".

Il giudice Ghini ha deciso di ammettere le prove dichiarative, riservandosi solo di sentire eventualmente le persone già ascoltate in incidente probatorio all’esito della trascrizione delle intercettazioni.