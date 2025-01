Caso Friday, parla la testimone: "Aggredito prima dell’omicidio"

La vittima il 18 agosto, due giorni prima dell’omicidio, aveva aggredito Adenomo. E’ questo quanto dichiarato ieri da una delle testimoni chiamate a deporre nel processo contro i due nigeriani Adenomo Ogbeide, 30 anni e il 27enne Osaiande Kingsley, entrambi domiciliati a Reggio Emilia e accusati di aver accoltellato a morte il 30enne connazionale Friday Endurance. L’omicidio era avvenuto il 20 agosto del 2023 in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele. Il processo, infatti, dinanzi alla Corte D’Assise ieri è entrato nel vivo con l’audizione dei primi testimoni. A parlare in aula anche gli agenti di Polizia giudiziaria che si sono occupati delle indagini e del sopralluogo nell’abitazione degli imputati.

Il 5 marzo sarà sentito il perito e si proseguirà con ulteriori testi. Secondo la Procura – le indagini sono state condotte dalla mobile – i due connazionali avevano deciso il giorno prima di uccidere la vittima: quella domenica, da Reggio Emilia erano arrivati a Modena, con tanto di coltello per poi ammazzare il connazionale in strada. Da qui l’aggravante della premeditazione ma anche dei futili motivi. L’avvocato del foro di Reggio Emilia, Sara Maggiali, si era costituita parte civile per la sorella della vittima. Secondo le accuse Friday Endurance fu colpito alle spalle dal connazionale Ademomo con due coltellate mentre il complice lo bloccava alle spalle. Adenomo, difeso dall’avvocato Fernando Giuri, in sede di interrogatorio aveva dichiarato di non aver colpito il 30enne. "Da giorni litigavano per spaccio, è vero. Le liti erano legate al fatto che Friday aveva iniziato a spacciare ai minorenni; a ragazzini molto giovani, ma non l’ho ucciso" aveva sostenuto. I due indagati erano stati arrestati a meno di 24 ore dal delitto dagli agenti della Mobile, subito intervenuti sul posto.

Valentina Reggiani