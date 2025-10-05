Caso Imu, esplode la rabbia dei tifosi

"Vergogna a chi non decide! A chi gioca con i sentimenti, a chi si nasconde dietro la burocrazia, a chi non ha a cuore i giovani, ai maledetti giochi politici!". Esplode con grande forza la rabbia degli ’Irriducibili’, i tifosi dei cestisti della Sant’Ilario Basketvolley asd, dopo che il Comune non ha trovato la quadra con la Parrocchia di Sant’Eulalia sul caso Imu, un contenzioso tributario da 60mila euro, che prosegue ormai da mesi. La giunta Moretti in una nota ufficiale venerdì ha sottolineato d’essere obbligata a fare ricorso alla Cassazione tributaria, pena l’ipotesi di danno erariale. Da inizio stagione gli oltre 250 atleti della Basketvolley, dai bambini di 6 anni ai senior di 35, sono costretti a una vera diaspora sportiva. La causa? La chiusura della palestra dell’Oratorio San Giovanni Bosco. Ora pallacanestro e pallavolo si allenano in una miriade di sedi alternative: c’è chi va al Palasport comunale, chi nella palestra della scuola paritaria "ImmaginaChe" del Famililaris Consortio, e chi ancora si sposta fino a Calerno, Campegine o Sesso. Da agosto, la storica società sportiva condivide gli stessi disagi e l’incertezza sul futuro con l’associazione culturale Teatro L’Attesa.

Venerdì la situazione non si è sbloccata e i tifosi sbottano: "Siamo stati in silenzio sperando che questa incredibile situazione si risolvesse, ma non è così perché le persone chiacchierano ma non decidono - scrivono sulla loro pagina Facebook - Assistiamo impotenti a scelte scriteriate e lontane dalla realtà, ma soprattutto dal mondo giovanile del paese in cui viviamo. Non c’è politica o altre beghe che tengano, facendo così si vogliono affossare alcune delle realtà più belle di S. Ilario che molti ci invidiano. Bravi! Chi ci rimette sono sempre le persone ma non pensate di toglierci di mezzo. Noi ci saremo comunque e ovunque anche se giocheremo a 30 km dalla nostra casa e continueremo per la nostra strada senza paura a incitare e difendere i nostri colori!". Tanta amarezza anche nelle parole pacate di Stefano Gualdi, presidente della società sportiva la cui dirigenza è composta interamente da volontari.: "Siamo venuti a conoscenza della situazione in agosto tramite la Parrocchia: la palestra non sarebbe stata più disponibile per la stagione in arrivo - spiega -. Avevamo già preso impegni con le Federazioni… e così abbiamo passato agosto tra contatti e telefonate per reperire spazi alternativi. La situazione è estremamente disagevole: ci sono squadre che svolgono i tre allenamenti settimanali in tre palestre diverse, sobbarcandosi trasferte e il trasporto di palloni e attrezzature. Quanto potremo resistere? Un anno, due?", si chiede Gualdi. "Non siamo noi i decisori - aggiunge - In questo periodo, per correttezza, siamo stati in silenzio e abbiamo aspettato che le parti compissero le loro scelte. Speriamo solo di non subirle negativamente".

Il Comune ha chiesto il pagamento sul 100% della superficie, a prescindere dall’uso effettivo. La parrocchia, basandosi su una diversa interpretazione delle norme, ha sempre versato le imposte, ma in misura minore. La Asd, con radici storiche che affondano negli anni ’70, e un’etica basata sulla "concezione cristiana dell’uomo e della realtà" (come si legge nello Statuto), persegue la crescita umana e sportiva: un impegno che si traduce anche nelle numerose manifestazioni e feste dello Sport che al Basketvolley promuove a favore dell’intera comunità.

Francesca Chilloni