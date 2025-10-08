"Caso-Imu, lavoriamo insieme sulla riapertura delle strutture"

"Lavoriamo insieme sulla riapertura delle strutture, anche per eventi puntuali, che non abbiano ricadute fiscali per la Parrocchia". È ancora il contenzioso Imu a tenere i fari accesi su Sant’Ilario, con il sindaco Marcello Moretti che ieri ha risposto positivamente all’Economo generale della Curia Giampietro Menozzi. In un’intervista al Carlino, l’economo ha invitato l’amministrazione comunale a tracciare una linea netta tra futuro e passato: a distinguere cioè il rapporto tra Parrocchia-Comune dal 2026, e il contenzioso giudiziario da 60mila euro relativo agli anni fiscali 2013-15 con lo strascico delle annate 2020-’25 (circa altri 60mila euro).

La richiesta della chiesa è chiara: cambiare il Regolamento comunale Imu in modo che non siano tassati gli immobili quando si svolgono attività non strettamente pastorali ma di servizio a tutta la comunità (sport, cultura, doposcuola ecc). Servizi basati sul volontariato (Teatro L’Attesa e BasketVolley asd) che il Comune oggi non è in grado di fornire autonomamente: sia per mancanza di personale che di spazi (ad esempio, il Piccolo Teatro è una risorsa per tutti i cittadini dato che il cinema comunale Eden è chiuso da anni).

La chiarezza con cui il commercialista si è espresso fa ora dire al sindaco: "Studiamo come strutturare il rapporto tra Parrocchia, Comune e Associazioni in modo da rendere neutra la loro presenza ai fini Imu. Le strade, nella normativa, ci sono. Cerchiamo di percorrerle insieme tenendo in mente che il vero obiettivo: riattivare i servizi al momento sospesi dalla Parrocchia".

Servizi evidentemente essenziali, tanto che il primo cittadino sottolinea: "È importante chiarire alcuni aspetti che hanno generato confusione e dispiacere, come la decisione unilaterale di sospendere la collaborazione per il doposcuola di Calerno, un servizio di grande richiesta e necessità per la comunità che ora stiamo cercando di rimettere in piedi da soli". Non rinuncia però ai toni perentori: "I cittadini non paghino le conseguenze di una situazione che non è stata voluta dall’amministrazione".

Menozzi ha però elencato una serie di Comuni reggiani che hanno da tempo un Regolamento che non fa pesare l’Imu sul volontariato in strutture parrocchiali, cosa che fino ad oggi Sant’Ilario ha escluso per motivi non chiari, tanto da far parlare alcuni di uno scontro ideologico tra Peppone e Don Camillo. Moretti infine concorda sul dare un "forte mandato ai tecnici incaricati dal Comune ed a quelli della Parrocchia", che sono già in contatto, per trovare una soluzione condivisa dal 2026.

Ma rimarca: "Siamo obbligati ad andare in Cassazione per l’Imu del passato", cioè per gli anni 2013-15: su questa tranche la Corte tributaria di 1° grado ha dato ragione al Comune, mentre l’Appello ha ribaltato la sentenza. Non chiaro cosa il sindaco intenda fare per gli anni 2020-25.