Caso Manfreda a Casina Commissione d’inchiesta per pericolo infiltrazioni

di Daniele Petrone

Una commissione d’indagine nel Comune di Casina per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nell’Amministrazione dopo il caso Manfreda. A nominarla, il prefetto di Reggio Iolanda Rolli su delega del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Una decisione che arriva dopo la bufera che ha coinvolto l’ex assessore ai Lavori Pubblici di Casina, Tommaso Manfreda che si è dimesso sia dalla giunta sia dalla carica di consigliere comunale dopo che a dicembre scorso la Prefettura aveva sancito il diniego alla richiesta di iscrizione nella ‘White List’ (certificazione antimafia) presentata dalla ditta di costruzioni della quale è titolare.

Un provvedimento motivato dal fatto che fosse vicino "a persone non immuni dal rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata". In particolare ha avuto un peso significativo, nelle valutazioni dell’ufficio territoriale del Governo, la parentela con Antonio Falbo e i rapporti con Giuseppe Falbo. Manfreda però aveva negato entrambe le circostanze nel ricorso presentato al Tar che aveva rigettato l’impugnazione confermando dunque la decisione del Prefetto; inoltre, Manfreda aveva contestato i protocolli antimafia di sistema (un unicum a livello nazionale) siglati da tutti i Comuni della provincia perché – in estrema sintesi – a chi viene negata la ‘White List’, oltre al divieto di partecipare ad appalti pubblici, non è concesso neppure lavorare in ambito privato al contrario di altre realtà italiane.

La commissione d’indagine avrà accesso a tutti gli atti dell’Amministrazione di Casina e resterà in carica per tre mesi (prorogabili, una sola volta, per un ulteriore trimestre). Dovrà valutare se ci sono stati condizionamenti, infiltrazioni o collegamenti mafiosi con le assegnazioni delle gare. Così come accadde a Brescello nel 2016 dove la commissione portò a sciogliere il Comune per mafia.

"Un atto dovuto – commenta il sindaco di Casina, Stefano Costi – Ben venga per fare chiarezza. Sono tranquillo perché abbiamo sempre lavorato nella massima trasparenza e nel rispetto di ogni disposizione di legge. Ho totale fiducia, da sempre, nel lavoro della Prefettura. E ci tengo a ribadire che Casina non rinnegherà mai i protocolli antimafia firmati due volte da me in persona".