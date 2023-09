"Caso Portanova, il sindaco e la giunta si esprimano"

Bene ha fatto l’assessora Rabitti a prendere posizione sul caso Reggiana-Portanova, diventato ormai un caso nazionale e, dopo alcune clamorose situazioni verificatesi in Europa, in particolare in Gran Bretagna e Spagna, anche internazionale (...). Grazie dunque a Rabitti per essersi esposta in veste di assessora alle pari opportunità in questa vicenda così grave e imbarazzante per la nostra comunità cittadina, che assume anche un significato altamente simbolico nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione e lotta contro la cultura dello stupro e della violenza patriarcale, purtroppo ancora così saldamente radicata nel contesto sociale e culturale in cui viviamo e nella nostra sempre più difficile quotidianità. Ci aspettavamo dall’assessora e da tutta l’amministrazione della città una presa di posizione chiara e netta, da lei è arrivata, in punta di piedi ma è arrivata. Ora ci aspettiamo che il sindaco Vecchi e l’intera giunta che ci governa, come aveva fatto a suo tempo il presidente del consiglio comunale Iori, si esprima con un pronunciamento altrettanto netto e, per quanto possibile, vincolante, perché si possa evitare l’estrema vergogna del dimenticatoio o, forse ancor peggio, della “normalizzazione” e della “beata” impunità per chi ha sostenuto questa irresponsabile scelta. Chiediamo dunque alle istituzioni cittadine di rispondere senza indugi alle richieste del movimento di protesta che sta montando in città e conduce la sua lotta pubblicamente, nelle piazze, allo stadio, sulla stampa e sui social, mettendoci letteralmente la faccia, ma anche al dissenso meno eclatante che pure sta crescendo in modo significativo dentro e fuori la tifoseria, come la rinuncia all’abbonamento alle partite della Regia. Vogliamo anche richiamare qui il tema del garantismo di comodo evocato da alcuni, forse ignari, fomentatori della cultura dello stupro; un garantismo che si adatta e si piega con disinvolta duttilità alle circostanze e, soprattutto, all’esigenza di far valere in modo spesso strumentale le proprie personali opinioni.

Non Una Di Meno Reggio Emilia