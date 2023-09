Caso Progetto Aurora: "Umiliante escludere i ragazzi extracomunitari"

"E’ umiliante escludere i ragazzi dallo Sport e dal calcio. E non può avvenire a Reggio Emilia". Dopo il caso del Progetto Aurora, la società costretta a ritirare la squadra perché impossibilitata a iscrivere 8 ragazzini extracomunitari al campionato, si fanno sentire l’assessore allo sport Raffaella Curioni e il presidente della fondazione sportiva Mauro Rozzi: "Sullo Ius Soli, da tempo siamo in prima linea insieme ad altre città, rivendicandone l’importanza e la necessità imprescindibile. Consentire ad un ragazzo under 14, che frequenta le nostre scuole, che vive nella nostra città e che risiede qui seppur con una nazionalità non italiana, di poter giocare a calcio ed essere tesserato vuole dire dargli la possibilità di far parte di un percorso educativo e formativo, di integrazione e cittadinanza". In realtà la cosa è complicata. È vero che il Governo ha irrigidito le norme per il tesseramento degli under 14 che oggi hanno necessità di presentare integrazioni di documenti, ma il caso del progetto Aurora è anche figlio di un misunderstanding burocratico tra la società e gli organi federali, più che di un divieto. La norma, in teoria, servirebbe a ridurre il rischio di tratta di minorenni per motivi sportivi.

"Siamo fermamente convinti che lo Sport abbia un valore educativo potentissimo e che l’unico effetto di questo ulteriore restringimento di regole sia quello di scartare da processi educativi, di integrazione e socializzazione proprio quei ragazzi – continuano Curioni e Rozzi – che ne hanno certamente più bisogno perché più fragili e meno protetti dalla nostra legislazione. Per noi questa è una cosa inaccettabile".

Sulla vicenda si scaglia anche Azio Minardi, presidente del comitato Uisp provinciale: "Si accumulano ormai quotidianamente episodi nel sistema sportivo italiano che legittimano una netta separazione tra lo sport sociale e quello federale, sia dal punto di vista normativo che per quanto riguarda gli indirizzi politico-amministrativi che si dovrebbero prendere – interviene – Purtroppo la nuova legge sullo sport su questo non ha fatto altro che perpetuare un sistema ormai antiquato e fuori tempo. C’è un mondo sportivo che guarda alla prestazione, ai vincoli, alla specializzazione e ci sono realtà che provano ad interpretare lo sport come un insieme di pratiche ed attività motorie per stare bene con sé stessi e con gli altri, per divertirsi e conoscere il proprio corpo e condividere socialità. Giocare è un diritto universale per ogni bambino".