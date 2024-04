Caso reparto prevenzione crimine. Agenti in rivolta contro la chiusura: "Non si razionalizza sulla sicurezza"

Di solito presidiano le manifestazioni, ma stavolta i protagonisti della protesta sono loro. Gli agenti di polizia scendono in piazza per dire "no" alla paventata chiusura del reparto prevenzione crimine ’Emilia Occidentale’ con sede a Reggio e che opera anche a Modena, Parma, Piacenza e Rimini.

Accanto al Duomo, i rappresentanti del sindacato Siulp hanno distribuito volantini per sensibilizzare sul tema. A guidare la mobilitazione, il segretario provinciale Aldo Aragiusto che ripercorre la vicenda che ha portato all’allarme: "Si parla di un’ipotesi di razionalizzazione, ma è assurda dato che il reparto ha sede in questura a Reggio. Conta 50 uomini e copre l’intero territorio della regione e già siamo sottorganico. A Bologna c’è l’altro reparto che si occupa della città, anch’egli sottorganico. Se venisse chiuso quello di Reggio, i 50 uomini verranno smistati in provincia e in altre province a causa della carenza di personale per le incombenze burocratiche. Sulla sicurezza non si può risparmiare, perché ne va della sicurezza dei cittadini. È una situazione paradossale, perché la gente chiede proprio più tutela verso il crimine e addirittura l’esercito. E qui che si fa? Si chiude un reparto che presidia il territorio, quando andrebbe addirittura potenziato. Così si rischia l’indebolimento del controllo del territorio".

Il Siulp fornisce i numeri dell’attività 2023 svolta a Reggio per evidenziare l’importanza del lavoro che compie: 11.710 persone e 4.534 veicoli controllati, portando a 45 denunce, in particolare nelle zone a maggior rischio come il quartiere attorno alla stazione, piazzale Europa e il centro storico come l’Isolato San Rocco. Aragiusto promette battaglia: "Proseguiremo con la mobilitazione nelle città della regione – conclude – Non c’è ancora una decisione presa e nemmeno nulla nero su bianco. Chiederemo altri incontri al capo della polizia e al ministro Piantedosi".

A spalleggiare il sindacato, la politica bipartisan. Dopo le interrogazioni in Regione (tramite i consiglieri Stefania Bondavalli e Andrea Costa del Pd) e in Parlamento (Ilenia Malavasi e Andrea Rossi sempre dei Dem), ieri in piazza è arrivato a dare il suo sostegno anche il candidato sindaco del centrodestra a Reggio, Giovanni Tarquini.

E si muove pure Fratelli d’Italia, tramite il senatore Michele Barcaiuolo ha depositato un’altra interrogazione rivolta al ministro: "Se la chiusura corrisponde al vero, chiediamo quali siano i tempi previsti per l’attuazione di tale razionalizzazione e quali le modalità organizzative previste per incrementare il controllo del territorio oggetto di interrogazione. Il reparto ha sede nei locali della Questura e quindi, dal punto di vista dei costi di struttura, rappresenta un costo nullo per il Ministero. Il timore sarebbe quello per cui cui indebolire il controllo del territorio equivarrebbe a indebolire l’attività investigativa e rafforzare la microcriminalità".

Daniele Petrone