Caso Ruggi, lo ’sceriffo’ tuona in TV: "Non ho mai sequestrato nessuno"

"Se avessi fatto del male a Daniela avrei portato in giro i suoi abiti? In casa mia hanno trovato armi, vecchie, che non erano mie ma di mio padre e questo mi ha fatto passare un guaio: la casa è ancora sotto sequestro ma con la scomparsa di Daniela non c’entro niente". Ai microfoni di ’Chi l’ha visto’ nei giorni scorsi Domenico Lanza, unico indagato per la scomparsa della 31enne di Vitriola di Montefiorino Daniela Ruggi, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Conosciuto il paese come ’lo sceriffo’, Lanza ha abitato a lungo a Cavriago con la famiglia prima di trasferirsi nel Modenese. Davanti alle telecamere era un fiume in piena e si è anche lasciato scappare qualche ‘frecciatina’ nei confronti degli inquirenti: "Se Daniela non si trova per altri vent’anni io resto comunque indagato?" ha tuonato.

È da settembre che i carabinieri indagano per riuscire a capire che fine possa aver fatto Daniela. L’ultima a sentirla, quel 19 settembre 2024, è stata la madre che si era premurata di chiedere alla figlia come si sentisse dopo una visita medica avvenuta il giorno prima all’ospedale di Sassuolo. Poi Lanza è stato iscritto nel registro degli indagati: il 67enne, infatti, ha mostrato in pubblico gli indumenti intimi dell’amica, spiegando che Daniela era solita lavarsi a casa sua, a Polinago. Sono scattate le perquisizioni sia in casa che nell’auto dell’uomo (si attendono i riscontri degli accertamenti su tracce biologiche rinvenute dal Ris), lo ’sceriffo’ è finito in carcere per possesso clandestino di armi. Nulla a che vedere con la scomparsa di Daniela ma ad oggi la sua abitazione, ora che Lanza è nuovamente un uomo libero dopo la recente condanna, resta sotto sequestro.

"Questa cosa deve avere una fine e chiederò i danni, sperando che la verità venga a galla. Io spero che Daniela sia viva ma ho la rabbia e dico: “Se sei viva perchè non ti fai vedere? Almeno per tirare fuori me da questo impiccio“. Cosa vogliono i militari del Ris? Un litro di sangue per vedere se è il mio?". "Quello che pensa la gente non mi sfiora" ha detto, spiegando di nuovo di aver cercato di aiutare Daniela: "Nel mio piccolo ho cercato di aiutarla, viste le condizioni precarie in cui viveva, non aveva neppure l’acqua, aveva solo la luce. L’ho conosciuta un giorno in cui eravamo in piscina: era esuberante. Mi raccontava che viveva da sola, che non voleva rapporti con la famiglia d’origine, ma non mi ha mai spiegato il perchè. “La matrigna mi portava da mangiare ma non poteva entrare in casa e mi lasciava il cibo a terra, accanto alla porta“ mi ha detto un giorno. È venuta per quattro, massimo cinque volte a casa mia. Si lavava, lavava i vestiti. Tutto qua".

Valentina Reggiani