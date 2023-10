Caso Scaruffi, il giudice archivia: "Escluse responsabilità di Enel"

La sua morte improvvisa, in giovane età, suscitò profondo dolore. Davide Scaruffi, di Ligonchio, venne a mancare a soli 26 anni nella sera del 27 luglio 2020 al Maggiore di Parma. Elettricista dipendente di Enel, era intervenuto nel pomeriggio del giorno prima nella zona di Valestra di Carpineti per ridare la corrente a un gruppo di case isolate. Mentre operava sulla scala, avvertì qualcosa di strano: scese, disse al collega che non stava bene e poi crollò a terra privo di sensi. Il ragazzo aveva frequentato l’istituto Cattaneo-Dall’Aglio ed era appassionato di calcio: l’ultimo saluto gli venne dato nel campo sportivo di Ligonchio, dove giocò spesso come portiere.

Il padre Sergio ha fondato tre anni fa l’associazione sportiva dilettantistica ‘Amici di Davide’, che ha esordito in settembre nel Torneo dei presidenti.

In questi anni è stata aperta un’inchiesta che ha visto i genitori sollecitare accertamenti alla Procura, e che ieri è stata archiviata dal gip Andrea Rat a seguito di una perizia del tribunale che ha escluso profili di responsabilità per l’unico indagato. Nella fase iniziale delle indagini la Procura dispose l’autopsia e una consulenza tecnica sulle cause dell’infortunio: emerse che la morte era dovuta a folgorazione. Nel registro degli indagati fu iscritto un responsabile del datore di lavoro del 26enne. Ma non emersero responsabilità a carico dell’indagato, per cui il pm chiese l’archiviazione. I genitori si sono affidati agli avvocati Domenico Noris Bucchi e Francesca Corsi: i legali si sono opposti all’archiviazione chiedendo un supplemento di indagine. Accogliendo la loro richiesta, il gip restituì gli atti al pm, invitandolo a ulteriori approfondimenti che hanno portato il pm a chiedere di nuovo l’archiviazione. Ma i due avvocati Bucchi e Corsi si sono opposti di nuovo alla richiesta di archiviazione, sollecitando ulteriori accertamenti. Per la seconda volta il gip ha accolto l’opposizione e ha disposto lui stesso, nominando un perito, un nuovo approfondimento. Davanti al giudice Andrea Rat, ieri è stato sentito lo specialista nominato dal tribunale, che ha escluso ogni responsabilità del datore di lavoro: ieri il gip ha disposto l’archiviazione.