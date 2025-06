Caso Severini: Pallacanestro Reggiana in attesa della decisione finale

È ufficialmente iniziato il countdown che porterà alla soluzione del ‘caso Severini’. L’ala italiana attualmente in forza a Tortona è infatti il prescelto dalla Pallacanestro Reggiana come ‘quattro’ italiano da mettere a disposizione di coach Priftis. Il general manager Marco Sambugaro ha formulato la propria offerta all’entourage del giocatore che adesso avrà tempo fino a venerdì (compreso) per decidere il proprio destino. Entro quella data, infatti, il classe ’96 potrà esercitare l’opzione di uscita dal contratto con i piemontesi ed essere quindi libero di cambiare canotta. Dopo 5 stagioni in Piemonte il suo ciclo con la Bertram sembra arrivato all’epilogo, ma tra la domanda e l’offerta (biancorossa) c’è ancora un po’ di distanza. Come andrà a finire? L’impressione è che alla fine si troverà un compromesso, con Severini che – oltre alla questione economica – dovrà valutare anche la propria valorizzazione. A Tortona, infatti, rischierebbe di avere uno spazio relativo mentre a Reggio – anche se dovesse arrivare la conferma di Cheatham – sarebbe certamente tenuto in maggiore considerazione da Priftis. Tra le possibili pretendenti potrebbe esserci anche Brescia, ma al di là di un discorso puramente economico (la Germani potrebbe offrire eventualmente un ingaggio superiore) valgono le stesse considerazioni fatte prima: meglio rinunciare avere un ruolo più centrale nel progetto oppure avere qualche gratificazione economica in più?

Dall’ambiente filtra ottimismo sulla riuscita dell’operazione che, in ogni caso, nel giro di 48-72 ore avrà un epilogo.

Nel frattempo è arrivata la conferma ufficiale della partecipazione alla prossima ‘Basketball Champions League’: la Pallacanestro Reggiana è stata ammessa al turno di qualificazione preliminare (Q-Round) in programma dal 23 al 28 settembre. Il 2 luglio, giorno del sorteggio, scoprirà il proprio avversario.

