Caso ’Sospeso’: l’alternanza della distesa dei locali davanti al battistero

Chiusa la controversia legale tra il Sospeso Café di piazza Prampolini e l’Hotel Posta di piazza del Monte, il capitolo della distesa del noto locale reggiano rimane sì aperto, ma con uno spiraglio che pare molto esile. Di fatto il bar ora è obbligato da un’ordinanza del Tribunale a chiudere tutte le sere alle 22, e per ogni infrazione dovrà pagare duecento euro: questo l’esito della causa con l’albergo, iniziata per via del troppo rumore sotto il portico dove c’è sia l’ingresso del Sospeso che tre finestre del Posta.

Altra questione è appunto quella della distesa, visto che da diverso tempo il locale lamenta di avere davanti a sé i tavoli di un concorrente.

Rispetto a quanto pubblicato ieri sul nostro giornale, nell’intervista all’assessora alla valorizzazione del centro storico di Reggio, Mariafrancesca Sidoli è necessario chiarire il riferimento al principio di alternanza con cui si è tentato di trovare un compromesso tra le due parti. Tale accordo non prevede infatti che i locali abbiano a turno la loro distesa estiva (come si poteva evincere dall’articolo, di questo ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati). Ma il permesso viene sempre concesso a entrambi e possono usare a turno quella precisa porzione di piazza che si trova davanti al portico. Questa soluzione pare comunque però che non basti al Sospeso per rimanere in centro, al netto soprattutto dell’ultima ordinanza del Tribunale.

Il titolare, Mattia Galvano, ha dichiarato infatti di voler trovare una nuova collocazione per la sua attività, fuori dall’esagono della città storica. La notizia ha suscitato molto sconforto tra i clienti del locale, che hanno inondato i social media di messaggi di incoraggiamento verso i gestori del bar, oltre a messaggi inviati direttamente all’account del sindaco, Luca Vecchi. Al momento il Sospeso si sta adeguando con collaborazioni ad eventi, ma rimane da scoprire se, quando e soprattutto dove avverrà il trasloco del loro cocktail bar.

g. b.