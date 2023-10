Caso West, il sindaco fa il pompiere:: "La città non sia contro l’Arena"

"Quello che occorre evitare, con saggezza e lungimiranza, è una contrapposizione, anche solo a parole, fra città e Rcf Arena". Il sindaco Luca Vecchi interviene nel day-after dell’annullamento del concerto di Kanye West in Rcf Arena. Ed è per spegnere le polemiche, più che per alimentarle.

"Che la Rcf Arena sia in grado di ospitare i massimi eventi al mondo in termini di concerti è un fatto acclarato: prova ne sono le recensioni entusiastiche del grande show di Harry Style, con i suoi 103mila spettatori – premette il primo cittadino – Reggio era pronta, anche in ottobre, per ospitare un evento del genere. Lo era sul piano della mobilità, della sicurezza e ancora una volta dal punto di vista dell’accoglienza. Un piano straordinario di trasporti, di parcheggi e di navette era stato studiato ad hoc e si era venuti incontro alle legittime preoccupazioni del quartiere facendo in modo che non risultassero disagi eccessivi da questo evento".

A decidere di non tenere il concerto, quindi, è stata esclusivamente la produzione americana, come ribadito anche ieri da Davide Caiti, socio di C.Volo, società che detiene l’area. "A margine del dibattito attorno alle notizie vorticose che per settimane hanno tenuto banco circa un possibile concerto di Kanye West crediamo sia opportuno fare uno sforzo, come collettività, per trarre il meglio da una dialettica che è sempre il sale della democrazia, in quanto aiuta le città a crescere, e non deve essere mai vista come contrapposizione sterile, ma occasione per migliorarsi costantemente – aggiunge poi Vecchi – Attorno a questo artista si è sviluppato, com’è naturale che sia, un dibattito, viste alcune sue uscite assolutamente non condivisibili che hanno registrato prese di posizione di attori sociali della città non banali. Questo non ha mai coinciso con una richiesta di censura; ma se libertà d’opinione c’è - e ci deve essere, ed è sacrosanta - essa non vale solo per gli artisti ma anche per tutti gli altri, pure quando si traduce in legittima critica".

Insomma, dibattito aperto ma nessuna censura. "Da questa esperienza riteniamo si possa uscire tutti più consapevoli prendendo atto che Rcf Arena è un’eccellenza, alla quale necessitano professionalità e capacità di risposta di cui Reggio si è dotata e in parte si sta ancora dotando, com’è normale che sia", conclude Vecchi.