Casolari e Giglioli i preferiti al congresso

Il partito della fiamma tricolore rinnova la governance locale. Il congresso di ieri – che ha visto 194 votanti su 580 iscritti – ha portato all’elezione non solo di Alessandro Aragona come coordinatore provinciale, ma anche ai 13 dirigenti (più sette che verranno nominato da Aragona nei prossimi giorni per formare i venti componenti del direttivo). Ecco gli eletti: Alessandro Casolari, Antonella Giglioli, Maria Cristina Camurri, Roberta Rigon, Elio Magliani, Lorenzo Melioli, Ivaldo Casali, Cristian Panarari, Gianluca Tortora, Barbara Iorio, Fabio Ruini, Paolo Savina e Matteo De Vita.

Dinamitiche le prime parole di Aragona, da neo confermato coordinatore, che lancia il guanto di sfida al Partito Democratico: "Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governare la città. E anche alle Regionali sono convinto che stavolta si vince".

dan. p.