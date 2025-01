Casoni vola sui 1.500. Sfiorato il record regionale

Atletica: sono davvero tantissimi i risultati del week end, soprattutto indoor.

Padova. Alessandro Casoni, junior primo anno e allenato da Emilio Benati, vince sabato i 1500 in 3’52.45, vicinissimo al record regionale di categoria di Yassin Bouih del 2015. Domenica a vincere è Giuseppe Gravante, questa volta sugli 800 in 1’51.93; settimo Casoni in 1’54.11.

Modena. Si sono disputate gare assolute e giovanili, così come a Parma. Tra i grandi, Jack Huang vince i 60 hs. allievi in 8’’25, Thomas Algeri è secondo sui 60 hs. in 8’’47; secondi anche Alessandro Bellelli nell’alto con 2,02 e Sara Cantergiani sui 60 hs. in 8’’78. Tra i giovani, Letizia Pirondini vince i 60 ragazze in 8’’94, Giulia Malavasi i 60 hs. ragazze in 10’’48. Elettra Maccari è seconda sui 60 hs. cadette in 9’’31 e terza sui piani in 8’’15. Pietro Vigna è terzo sui 60 ragazzi in 8’’99.

Parma. Lorenzo Blundetto vince il salto con l’asta a m 4,60. Thomas Algeri vince i 50 hs. in 7’’12. Greta De Pietri vince i 50 piani in 6’’60, Jack Huang i 50 hs. allievi in 6’’97. E ancora Sara Cantergiani prevale sui 50 hs. in 7’’43, Beatrice Boschini vince i 50 hs. juniores in 7’’92. Viola Cilloni è seconda sui 400 in 1’01.87, Francesco Bigi terzo in 53’86’’, Siria Bigi terza nell’asta con 3,35, Ludovica Bonferroni terza nei 50 hs. allieve in 9’’21. Tra i giovani, Christian Casaletti vince i 200 cadetti in 25’’36, Carlotta Lunghi i 1000 cadette in 3’26.38. Viola Basenghi vince il lungo ragazze con 4,39 e i 60 in 8’’31. Nei 1000 cadetti Gabriele Ingrami è secondo in 2’50.65, Emma Venturi è terza sui 60 hs. cadette in 9’’92, Allegra Iori è seconda sui 600 in 1’50.76.

Ancona. Grande risultato del cadetto Luca Bonini (Self), secondo sui 60 metri in 7’’36 e pure sui 600 in 1’28.49, nuovo record regionale di categoria.

Strada. Sara Nestola ha vinto la prima Interporto Race, corsa internazionale su strada di 5 km a Bologna in 16’08’’. Quinta Caterina Filippi. Tra i maschi, km 10, sesto Yassin Bouih in 29’49’’. Cross: terzo posto di Isabella Morlini nella corsa campestre Corte Viazza di km 4.

