Casotti racconta la sua Groenlandia: oggi la presentazione

Dieci anni trascorsi nella Groenlandia dell’est. Da questa esperienza Piegiorgio Casotti, fotografo e documentarista reggiano, ha scritto un libro – "Uppa Cronache groenlandesi" - che alle 18 presenta in anteprima nazionale a Librerie.coop.

Con l’autore dialoga Francesca Codeluppi. "Il libro è il racconto di una forma di disperazione corale e sociale, endemica, attraverso il quotidiano di Ole, Ulla, Kaale, Michael, Hilda, Gerda e di tanti altri amici e conoscenti -dice Piergiorgio Casotti. - Non si tratta di un reportage di esplorazione del grande Nord, ma della ricomposizione di memorie e diari di viaggio scritti in prima persona. È un libro che parla di loro attraverso me, e un poco di me attraverso di loro. Parla di freddo artico e calore dell’anima, di suicidi, abusi e dolore, di foche cacciate, cani, musica, tupilak e qivitoq. Della luce di un sole che non tramonta mai, di una natura soverchiante e gloriosa, di una libertà claustrofobica". Ingresso libero.

s.bon.