Cassa di espansione dell’Enza, via ai lavori

di Francesca Chilloni

Nuovi cantieri per la sicurezza di fiumi, versanti, opere idrauliche e ripristino della viabilità danneggiata da eventi meteo eccezionali, frane ed erosione. La Giunta regionale ha dato il via libera a 29 nuove opere in 23 comuni emiliano-romagnoli, di cui otto situati nel reggiano. Ben 12 le opere finanziate, per un milione 600mila euro.

Quattro dei cantieri sono in Val d’Enza: si tratta di interventi per sicurezza idraulica, ma anche di recupero o ricostruzione di manufatti idraulici, nonché strade danneggiate a Canossa, Campegine, Montecchio e Sant’Ilario. Saranno realizzate dagli uffici territoriali dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, o dai Comuni, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ed Aipo.

A Canossa è previsto il ripristino di opere danneggiate ed erosioni delle sponde del Rio Vico, con riprofilatura e stabilizzazione delle quote di fondo alveo (180mila euro). Altri 120mila euro serviranno invece per sistemare sulla strada Trinità-Vedriano il manufatto di contenimento del terreno e di attraversamento stradale.

A Campegine sarà completata la ricostruzione degli argini del Canale di Risalita, del canale Bruciate e del Moranella, con un investimento di 160mila euro.

A Sant’Ilario si procederà alla messa in sicurezza cavi sul Rio Torto e Sgaviglio e del reticolo afferente (150mila euro).

Infine a Montecchio sono affidati i lavori urgenti presso la cassa d’espansione di valle dell’Enza per la regolarizzazione della sezione di deflusso del torrente ed il ripristino della platea (125mila euro); in questo caso sarà Aipo ad intervenire direttamente.

"Le risorse derivano da economie di opere in precedenza realizzate e ora riprogrammate per nuovi cantieri - spiega la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile -. L’Emilia-Romagna punta a investire il 100% delle risorse ottenute in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: è un approccio che pone al centro la sicurezza del territorio e delle persone che lo vivono".