Casse d’espansione: tre i cantieri in corso

Sono tre i cantieri attivi in questi giorni a Rubiera nella zona delle casse d’espansione del Secchia. Il primo è quello che si vede anche dalla provinciale, sotto i cavi dell’alta tensione, accanto alla ferrovia. "È un cantiere molto grande ed è collegato a quelli che ci sono sulla sponda modenese del fiume, a destra e a sinistra della via Emilia. Si tratta di un cantiere di Snam che sta scavando il nuovo passaggio del metanodotto sotto il fiume: si intravedono infatti gli enormi tuboni che andranno a comporre la galleria sotterranea. È un investimento da diversi milioni di euro volto naturalmente ad aumentare la sicurezza di un’infrastruttura a dir poco strategica". Girando lungo l’argine in senso orario, arrivando quasi in comune di Campogalliano, è invece collocata l’installazione di un cantiere con silos blu e alcuni mezzi. È l’accantieramento necessario al campo prove dei lavori di rinforzo degli argini delle casse d’espansione che saranno tutti dotati di un diaframma in cemento al loro interno.

Il primo cittadino rubierese spiega che sarà "infilato negli argini esistenti un muro di sostegno per rendere tutto più sicuro e andare ad innalzare aumentando la capacità di invaso, la quantità d’acqua che viene trattenuta, delle casse stesse. Le piene sono diventate più importanti e bisogna adeguare i volumi". Avvicinandosi alla diga, è inoltre possibile notare delle squadre che stanno operando in quell’area in sponda sinistra. Stanno ripiantando gli alberi dove, negli scorsi mesi, sono stati tagliati per errore. "Ovviamente una foresta che cresce fa poco rumore e avrà bisogno di anni per riprendere il suo vigore però è importante sapere che c’è – osserva Cavallaro –. A primavera avrà già un aspetto diverso". Dopo il potenziamento degli argini e della capacità di invaso delle casse "è poi atteso – annuncia Cavallaro – un ulteriore importante cantiere che collegherà le stesse al sistema irriguo dei canali della bonifica, facendo di quell’acqua che in certi momenti può essere un pericolo, una preziosa scorta durante i momenti di siccità. Sono investimenti realizzati da Apio, con finanziamenti regionali e del Pnrr, che più passa il tempo più si dimostrano urgenti. Bene, dunque, vedere i lavori progredire".

Matteo Barca