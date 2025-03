Cassius, osso duro per lo Shark. Jaylen tira e tiene vivo il sogno

Jaylen BARFORD (25 minuti, 3/5 da 2, 3/8 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 17 punti) Parte nervoso e questo non lo aiuta. Cresce alla distanza, è incisivo e nel finale, con i suoi canestri, cerca di tenere vivo il sogno di una difficilissima rimonta. Purtroppo resta un sogno. Voto 7

Cassius WINSTON (33 minuti, 6/8 da 2, 1/8 da 3, 10/11 ai liberi, 5 rimbalzi, 6 perse, 1 recuperata, 8 assist, 25 punti) L’ultimo ad arrendersi. Non appariscente, ma parecchio efficace. Subisce ben 9 falli e costituisce un vero problema per la difesa avversaria. Nel momento più difficile prova a prendersi la squadra in spalla. Ma non può vincerla da solo. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (20 minuti, 3/4 da 2, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 1 stoppata, 6 punti) Prende le misure a Horton ed è bravo a contenerlo, per quel che si può contro un avversario di altissimo livello. Prova a fare il suo anche in attacco con risultati alterni. Voto 6

Jamar SMITH (20 minuti, 4/6 da 2, 1/5 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 11 punti) Trova un paio di buoni sprazzi che consentono a Reggio di tenere, in quelle fasi, l’inerzia. Ci sono però anche toni bassi. Per vincere una partita di questo livello di difficoltà sarebbe servito l’apporto del miglior Smith. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 0/1 da 2, 0/2 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 4 assist, 0 punti) Solita intensità, ma non riesce ad essere incisivo come nei precedenti match. Anche perchè deve fronteggiare pariruolo decisamente insidiosi. Voto 5.5

Michele VITALI (27 minuti, 0/1 da 2, 2/2 da 3, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 assist, 12 punti) Prima parte del match ad altissimo livello, con alto contributo sia in difesa che in attacco. Nella seconda parte non riesce purtroppo a riproporsi. Voto 6.5

Kenneth FARIED (25 minuti, 3/4 da 2, 3/4 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 2 stoppate, 9 punti) Horton è un cliente bruttissimo, un po’ lo soffre, un po’ lo contiene. In fase offensiva viaggia a corrente alternata ma sotto i tabelloni fa valere il fisico e i gomiti. Voto 6.5

Sasha GRANT (13 minuti, 2/2 da 2, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 4 punti). Parte benissimo annullando Galloway, si disimpegna benino nel complesso. Nel terzo quarto, quando il "Gallo" si scatena e Vitali lo subisce, avrebbe meritato una chance. Voto 6

Matteo CHILLO (2 minuti, 0 punti) Uno sprazzo. N.G.

Kwan CHEATHAM (19 minuti, 1/3 da 2, 1/3 da 3, 0/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist, 1 stoppata, 5 punti) Condizionato dai falli non trova ritmo e non riesce a incidere in modo efficace. Voto 5.5.

Gabriele Gallo