Cassonetti in fiamme Danni a una panchina

Subito dopo la mezzanotte, i botti del veglione di San Silvestro hanno fatto scattare allarmi in abitazioni e negozi, ma anche incendi in cassonetti dei rifiuti. Almeno una ventina, tra la mezzanotte e le tre, gli interventi dei vigili del fuoco a Reggio (via Beethoven a Massenzatico, via Rivoluzione d’Ottobre, via Martiri della Bettola, via Caravaggio, mentre in via Stradivari un rogo ha intaccato una panchina e un albero), oltre che in via Ville a San Martino di Guastalla, via Anna Frank a Bagnolo, via Saccani a Cadelbosco Sopra, Tressano di Castellarano, via Fontana a Rubiera, Vezzano, Casalgrande… Interventi anche per aperture porte di abitazioni e ascensori bloccati, senza situazioni di emergenza.