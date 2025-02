Cassonetto dato alle fiamme. Paura per la festa di Castelnovo

Carnevale, tempo di scherzi e di burle. Ma a condizioni che restino nei confini della legalità. Invece a Castelnovo Sotto la vigilia dell’esordio della sfilata allegorica con carri e mascherate è stata caratterizzata dall’azione dei vandali, che solo per un puro caso non ha provocato danni materiale ben maggiori di quanto si è registrato.

I vigili del fuoco, domenica notte, sono intervenuti in pieno centro, sulla piazza accanto al municipio, per domare le fiamme che erano divampate in un cassonetti dei rifiuti, proprio accanto alle scuole e non distante da una zona usata anche come parcheggio, con il rischio che il rogo potesse interessare anche l’area dell’istituto comprensivo e vetture in sosta.

Altri simili episodi sono stati segnalati, sempre in paese, ma con l’intervento di cittadini che ha evitato il peggio, domando il principio di incendio o mettendo in fuga i piromani.

L’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine, sperando di poter identificare gli autori, anche grazie alla videosorveglianza che dovrebbe essere attiva nella zona, in particolare in centro storico.