Castagne protagoniste domani a Marola

È a suon di narrazioni e giochi di una volta che la 59ª edizione della Festa della Castagna di Marola si prepara per il suo terzo ed ultimo appuntamento in calendario per domani. La manifestazione, la più antica del nostro Appennino e una delle prime in Italia, ha già fatto registrare due domeniche da tutto esaurito e ora si prepara per l’atto finale sempre a base di caldarroste, stand gastronomici, mercatino dell’artigianato e tour della Castagna per famiglie. Alle 9.30 apertura della Festa e del mercato dell’artigianato artistico e dei prodotti tipici dell’Appennino in Piazza Giovanni da Marola, seguita alle 10 dalla passeggiata guidata di Ideanatura tra castagneti e metati (partenza da piazza Giovanni da Marola). Alle 11 cottura della prima padellata di caldarroste e preparazione del vin-brulè e alle 12 apertura del punto di ristoro di Carpineti da Vivere con polenta, gnocco fritto e salumi tipici, operativo tutta la giornata. Alle 15.30 ’Castagne e savurett: saperi, sapori e leggende’ in piazza Giovanni da Marola e alle 17.45 estrazione della Lotteria della Castagna. Alle 18 dj set a cura di Erre E.

