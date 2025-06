Castagneto saluta . Silvano Marcucci . Oggi i funerali

È mancato all’affetto dei suoi cari Silvano Marcucci, 75enne residente a Castagneto di Ramiseto (Ventasso). A darne martedì il doloroso annuncio sono stati la moglie Loredana, i figli Monia, Diego con Michela, gli adorati nipoti Alexander e Ginevra e i parenti ed amici tutti. Ieri pomeriggio è stato recitato il santo rosario presso la casa Funeraria Mammi di Castelnovo Monti.

Marcucci aveva scelto di vivere nella sua montagna, dove era molto conosciuto. Assieme alla moglie Loredana hanno gestito per anni il bar-trattoria di Castagneto, l’unico punto di ritrovo degli abitanti del paese e riferimento importante per il turismo. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle 14,45 dalla Casa Funeraria per l’oratorio di Castagneto di Ramiseto dove alle 15,30 verrà officiata la Messa.

s.b.