Castagnetti durissimo: "Serve una reazione"

Il sindaco di Rubiera e Pierluigi Castagnetti uniti in difesa del Tricolore dipinto sull’ingresso dello stadio Mapei. Il tutto in un ‘botta e risposta’ via Facebook. L’agone è stata la pagina di Emanuele Cavallaro, primo cittadino del comune al confine con la provincia di Modena, che ieri mattina, dopo aver assistito allo stadio alla vittoria della Reggiana contro la Fermana, si è lasciato andare ad un lungo ragionamento sul perché il Tricolore non va tolto dallo stadio: "Non c’è sempre stato – spiega –. Il fatto di averlo inserito a suo tempo sull’ingresso principale richiama quello che succede a tutti gli edifici che hanno una funzione pubblica, sopra i quali è anzi obbligatorio esporlo. Adesso che c’è, bisogna per forza di cose custodirla con cura, la bandiera. Il tricolore incarna i valori della Costituzione, della fratellanza, della pace. Se è stato messo, ora non lo si può rimuovere o sostituire con leggerezza, neppure con un’opera d’arte". "Dando, quindi, un parere non richiesto a chi ha la titolarità dello stadio, mi permetterei di consigliare di collocare altrove l’opera commissionata alla brava artista reggiana Olimpia Zagnoli – aggiunge Cavallaro -. Il tricolore davanti all’ingresso principale di un edificio è un messaggio preciso. Significa dire: qui dentro succedono cose che vogliono appartenere all’Italia ed a tutti gli italiani, come accade nelle scuole, nei municipi. Un ruolo eccessivo, per uno stadio? Non credo".

A dargli manforte, forse anche con un filo di sorpresa, è l’ex onorevole Pierluigi Castagnetti, che interviene, duro, nello spazio commenti, incitando ad una reazione da parte di cittadini e istituzioni: "Parola per parola – commenta Castagnetti -. Mi chiedo come possa essere nata una simile idea. E come non si organizzi una reazione della società civile reggiana, oltre che delle istituzioni".