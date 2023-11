Castellarano, aggredisce l'amico con un ferro da stiro

Castellarano (Reggio Emilia), 19 novembre 2023 – Era intenzionato a prendere in affitto un alloggio di proprietà di un amico di 58 anni, il quale ha richiesto un anticipo di mille euro. Ma la controparte chiedeva almeno di poter visionare la casa prima di consegnare il denaro. A quel punto il 58enne ha reagito con violenza: si è recato alla sua auto, ha afferrato un ferro da stiro e ha colpito alla testa l’altro uomo, di 62 anni, che ha perso i sensi. Alcuni passanti lo hanno soccorso, raggiunti poco dopo dall’ambulanza per portare il ferito al pronto soccorso di Scandiano, per medicare traumi guaribili in almeno una settimana. E’ accaduto lo scorso agosto a Castellarano. I carabinieri della locale caserma, al termine di una serie di indagini, hanno denunciato il 58enne, residente a Sassuolo, per le lesioni provocare al sessantenne. La vittima si era poi recata in caserma per sporgere denuncia. Sono state acquisite anche alcune testimonianze che hanno portato alla segnalazione del 58enne alla magistratura.