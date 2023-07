Castellarano, ciclista ferito nello scontro con un'auto

Castellarano (Reggio Emilia), 18 luglio 2023 – Un ciclista è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto ieri sera verso le 21,30 in via Radici in Piano, a Tressano di Castellarano. Per cause al vaglio del carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnovo Monti, intervenuti per effettuare i rilievi tecnici, si sono scontrati un’autovettura Fiat Punto condotta da un uomo di 29 anni, abitante a Sassuolo, e una bicicletta con a bordo un quarantenne di origine ghanese, residente a Castellarano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e personale sanitario per effettuare i primi accertamenti. Il ciclista è apparso sotto choc per i traumi riportati, ma senza l’interessamento di organi vitali. Non risulta essere in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato accompagnato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti. Illeso il conducente dell’autovettura. I carabinieri hanno svolto le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.