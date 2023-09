Castellarano, condannato per droga finisce in cella

Castellarano (Reggio Emilia), 22 settembre 2023 – E’ diventata definitiva la sentenza di condanna per un 44enne di origine albanese, indagato nell’operazione Rexton 2016 e ritenuto componente di una associazione dedita a traffico illecito di cocaina. L’uomo risulta abitare a Castellarano. All’epoca, nel 2018, l’ordine di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti non era stato eseguito, in quanto già in carcere in Germania per simili reati. Nell’ottobre 2020 giunto in Italia da Monaco di Baviera in seguito a un mandato di arresto europeo, il 44enne era stato arrestato con l’accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e tradotto in cella ma scarcerato alcuni giorni dopo per essere sottoposto a obbligo di dimora e divieto di espatrio fino al processo. Condannato a quattro anni, cinque mesi e 10 giorni di reclusione, ora deve espiare una pena residua, con l’aggiunta dell’espulsione dall’Italia a fine pena. L’ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri di Castellarano, dove l’uomo abita, per essere trasferito in cella.