Castellarano, condannato per pornografia minorile finisce in cella

Castellarano (Reggio Emilia), 28 settembre 2023 – Nel 2018, in provincia di Pescara, a Penne, era stato indagato per il reato di pornografia minorile. Si tratta di un reggiano di 32 anni, finito al centro di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica de L’Aquila, coinvolgendo anche altre persone. Nel dicembre dello scorso anno il tribunale di Pescara ha emesso sentenza di condanna, definita lo scorso maggio dal tribunale di Bologna, per una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, oltre al pagamento di 17 mila euro e interdizione perpetua dall’esercizio di tutela e curatela, oltre che per cinque anni dai pubblici uffici. Ora l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento è stato eseguito ieri pomeriggio dai carabinieri di Castellarano, dove l’uomo abita. I militari hanno raggiunto l’uomo al domicilio per dichiararlo in arresto e trasferirlo in carcere, per espiare la pena detentiva.