Castellarano, grave 25enne dopo la caduta da un ponteggio

Castellarano (Reggio Emilia), 27 settembre 2023 – Grave infortunio sul lavoro a Castellarano, nella zona reggiana delle Ceramiche. Nel tardo pomeriggio un giovane di 25 anni, residente a Carpi e dipendente di una impresa di ponteggi, è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava allestendo proprio un ponteggio per avviare un cantiere edile, in via Cadiroggio. Nella caduta il giovane operaio ha riportato un trauma cranico che, da subito, è apparso piuttosto grave. Tanto che una volta sul posto, anche il personale dell’automedica di Scandiano, giunto a Castellarano insieme a un’ambulanza della Croce rossa locale, ha confermato l’intervento dell’elisoccorso, che nel frattempo era stato fatto decollare dalla sede di Parma. Dopo le prime cure, il 25enne infortunato è stato trasportato in elicottero all’ospedale modenese di Baggiovara, in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai carabinieri di Castellarano, sono intervenuti anche i tecnici del Servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale per volgere tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta.