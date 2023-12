Castellarano, incendio in casa dal caricabatteria

Castellarano (Reggio Emilia), 20 dicembre 2023 – Vigili del fuoco mobilitati nella notte a Castellarano per un incendio divampato in una abitazione, in via Radici in Monte, nella frazione di Roteglia. Secondo gli accertamenti, eseguiti insieme ai carabinieri della locale caserma, si è trattato di un rogo avvenuto in una abitazione occupata da una coppia di trentenni, pare dovuto al surriscaldamento di un caricabatteria che si trovava sul comodino della camera da letto. Dunque, un incendio di natura accidentale, che però è stato in grado di danneggiare gran parte della camera, rendendo provvisoriamente inagibile l’alloggio. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza gli ambienti. Gli accertamenti hanno poi permesso di ricostruire quanto accaduto. Non risultano conseguenze alle persone.