Castellarano, la cocaina in dosi nell'auto sospetta

Castellarano (Reggio Emilia), 7 maggio 2025 – La presenza sospetta di una persona a bordo di un’auto scura, nei pressi di un parcheggio vicino a un bar di Castellarano, non è passata inosservata ad alcuni cittadini. I quali, insospettiti, hanno fornito dati e targa ai carabinieri. Gli accertamenti hanno permesso di notare ieri la stessa auto in quel parcheggio, con a bordo un uomo, il cui controllo ha permesso di rinvenire 15 dosi di cocaina già confezionate pronte allo spaccio, oltre a mille euro in contanti, il tutto sequestrato. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino di origine albanese di 33 anni, in Italia senza fissa dimora. Il controllo è scattato ieri verso le 14, alla vista dell’auto già segnalata come sospetta nei giorni scorsi. Sotto il porta oggetti c’era un sacchetto di stoffa con all’interno sette dosi termosaldate per un peso complessivo di oltre 6 grammi di cocaina e un ulteriore piccolo sacchetto con otto involucri di cocaina termosaldati del peso di circa quattro grammi. L’uomo è stato portato in caserma e dichiarato in arresto.