Castellarano, ladri in ferramenta messi in fuga dai carabinieri

Castellarano (Reggio Emilia), 22 settembre 2023 – Stavano mettendo a segno un furto in un negozio di ferramenta, la scorsa notte a Roteglia di Castellarano. Ma l’intervento dei carabinieri del paese ha messo in fuga i ladri, abbandonando il bottino sul posto. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte. In via Radici in Monte i carabinieri ha notato movimenti sospetti. Al loro arrivo i ladri sono scappati a piedi. In tutta la zona è scattata la ricerca, anche verso la vicina zona modenese. Ma i malintenzionati sono riusciti a far perdere le loro tracce. Intanto, i carabinieri hanno accertato sul posto che i ladri avevano forzato la porta del negozio di ferramenta, per poi entrare e fare razzia di utensili da lavoro, in parte caricati su una vettura Audi A4, la stessa che è stata poi abbandonata sul posto proprio a seguito dell’intervento dei carabinieri. La refurtiva, del valore di circa ottomila euro, è stata recuperata dai militari e restituita al titolare del negozio. Mentre l’autovettura, rubata a Parma ma che montava delle targhe risultate rubate a Reggio Emilia, è stata sequestrata per i successivi rilievi che si sperano possano essere utili per identificare i malviventi fuggiti, chiamati a risponder del reato di tentato furto aggravato.