Castellarano è Comune Plastic Free per l’impegno di amministrazione e volontari nel diffondere pratiche di sostenibilità e cura dell’ambiente. L’11 marzo a Bologna sarà conferito il premio ai più virtuosi Comuni di tutta Italia partecipanti alle attività dell’associazione Plastic Free. L’obiettivo è avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali. "Questo premio è un riconoscimento all’impegno – dice il vicesindaco Cassandra Bartolini – che i nostri cittadini, insieme all’amministrazione, continuano a mettere nel raggiungere sempre più alti standard di sostenibilità. Siamo stati tra i primi a firmare la convenzione con Plastic Free e questo ci ha permesso di mettere in rete sempre più enti e persone. Ai momenti di sensibilizzazione, come quelli fondamentali nelle scuole, si affiancano attività ‘pratiche’ per migliorare l’ambiente in cui viviamo". I criteri di valutazione del titolo sono lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente. Silvia Ibatici, referente Plastic Free a Castellarano, ha spiegato che l’esperienza è nata "proprio per iniziativa dell’amministrazione e ora questo riconoscimento è un effetto tangibile dell’impegno che il Comune ha messo in campo a favore di una maggiore sensibilizzazione e sostenibilità ambientale".