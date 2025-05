Castellesi bravi a differenziare. Medaglia d’argento per il Comune

I castellesi ed il loro Comune sono stati premiati con la Medaglia d’Argento per la raccolta differenziata dall’associazione "Rete Rifiuti Zero".

La motivazione è per aver tenuto la produzione di "non riciclati" a solamente 133 kg pro capite. Il premio è riservato ai territori che nel 2023 hanno mantenuto la produzione di rifiuti non riciclati al di sotto dei 150 chilogrammi per abitante.

Quattro Castella non solo si piazza al primo posto in provincia, ma raggiunge anche un rispettabile 31° posto a livello regionale. La cerimonia si è svolta sabato scorso, a Casalecchio di Reno. Un risultato di grande valore, reso possibile grazie all’efficacia del sistema di raccolta porta a porta, all’adozione della tariffa puntuale e soprattutto a una solida cultura ambientale promossa fin dall’infanzia e sostenuta con passione da tutta la comunità.

"Il premio – dicono dal Comune - è il riconoscimento di un impegno collettivo che coinvolge ogni fascia della popolazione, dal mondo delle associazioni al volontariato. Un ringraziamento particolare va ai tecnici del Comune, la cui costante attenzione alla qualità dei servizi ambientali è un pilastro fondamentale. Determinante infine anche il contributo dei volontari del Gruppo Ambiente Pulito, sempre attivi sul territorio con iniziative concrete e azioni di sensibilizzazione".

