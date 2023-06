Castello di Querciola: frana e strada chiusa

"L’amministrazione comunale è a disposizione di tutti e attendiamo eventuali segnalazioni per i danni del maltempo: ora siamo disponibili per aiutare i cittadini a ottenere i risarcimenti".

A dirlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo i tanti problemi per la bomba d’acqua che martedì ha colpito il suo comune con allagamenti di strade, abitazioni e altri edifici. "I danni – spiega Daviddi – sono ancora da quantificare. Stiamo finendo il recupero dei rifiuti provocati dal maltempo e poi saranno pulite le aree interessate. Successivamente inizieranno i lavori di sistemazione".

Il nubifragio ha causato criticità a Casalgrande capoluogo, Sant’Antonino, Veggia, Villalunga, Dinazzano, ma anche a Castellarano, Chiozza, Arceto.

"In alcuni punti – evidenzia Daviddi – stiamo già intervenendo assieme alla Bonifica come sul Rio Ripa a Dinazzano. Gli altri interventi saranno programmati per i prossimi giorni. Speriamo di ottenere i risarcimenti per cittadini, imprese e attività dopo i danni per le piogge".

Intanto dopo gli allagamenti la Cisl ha denunciato che i "lavoratori sono a rischio" chiedendo di rivedere gli strumenti di pianificazione e gestione.

"Quanto accaduto con l’ennesima bomba d’acqua nel comprensorio ceramico e di Scandiano mette a repentaglio la vita e il lavoro delle persone", sottolinea la Cisl Emilia Centrale per voce di Rosamaria Papaleo (segretaria generale) e Aziz Sadid, responsabile di zona del distretto di Scandiano. Per Papaleo e Sadid il cambiamento climatico "di cui vediamo i nefasti effetti non può continuare a mettere a repentaglio questi luoghi. Come organizzazione che tutela i lavoratori nei luoghi di lavoro riteniamo ci si debba confrontare, tra i diversi enti, sugli strumenti di pianificazione e gestione del territorio, in una ottica di prevenzione, identificazione di nuove are a rischio, manutenzione del reticolo idraulico e sistemi di drenaggio adeguati ai nuovi effetti del cambiamento climatico".

Papaleo e Sadid chiedono di considerare nuove misure di sicurezza per "evacuare aree a rischio, monitoraggio e previsione delle precipitazioni con nuovi sistemi di allerta e rivalutazioni delle green infrastructure che possono dare il loro contributo all’assorbimento dell’acqua".

Nuovi disagi pure alla viabilità dopo le ultime piogge: il sindaco di Viano Nello Borghi ha disposto la chiusura della strada comunale Castello Querciola-Cervara a poche decine di metri a monte del borgo storico a causa di uno smottamento della scarpata di valle della già strettissima carreggiata.

"Preoccupa anche un altro cedimento di scarpata – dice Borghi – a circa 500 metri a monte del primo: nell’eventualità che arrivasse ad interessare la carreggiata provocherebbe l’isolamento di un capannone ad uso stalla".

Matteo Barca