Castelnovo-Bucarest per caricare una paziente

Viaggio sanitario urgente Castelnovo Monti – Bucarest con una percorrenza di 3.670 km eseguito dalla Croce Verde di Castelnovo e Vetto da martedì mattina ore 4,00 a notte tarda di mercoledì. Motivo: recupero di una paziente, trasportata direttamente all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Un viaggio a lunga percorrenza, e non è il primo, davvero impegnativo quello affrontato da un equipaggio della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, due autisti con infermiere a bordo, molte le ore di strada da un Paese all’altro, affrontate dai due instancabili autisti dell’ambulanza, Pierluigi ed Enzo.

Si è trattato di un’operazione umanitaria in quanto l’ambulanza della Croce Verde di Castelnovo, adeguatamente attrezzata, si è recata nei pressi di Bucarest per caricare una signora rumena ammalata e trasferirla presso l’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti dove può essere seguita dai familiari che lavorano in montagna. Per i due autisti della Croce Verde è stata un po’ un’avventura questo viaggio all’estero con tanti chilometri su strade sconosciute, ma anche motivo di orgoglio condiviso con i colleghi volontari.

"È stata lunga trasferta, un viaggio in effetti piuttosto impegnativo – affermano i due autisti – perché la persona che siamo andati a caricare in un paese vicino a Bucarest, presentava delle patologie che richiedevano un accompagnamento in ambulanza e quindi si trovava nell’impossibilità di affrontare il viaggio con normali mezzi di trasporto. Del resto anche se questo viaggio è stato particolarmente lungo, per noi non è una novità, altre volte abbiamo eseguiti trasporti internazionali: di recente abbiamo prelevato un paziente in Albania, e una in Polonia".

Il presidente della Croce Verde di Castelnovo e Vetto, Iacopo Fiorentini ha precisato: "I viaggi a lunga percorrenza sono un servizio che ci caratterizza da diversi anni. Richiede davvero un grande impegno, ma è un valore aggiunto della nostra pubblica assistenza che ci dà grandi soddisfazioni".

Settimo Baisi