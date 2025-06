Castelnovo Capitale travolge Trinità: 7-3 in una partita spettacolare

CASTELNOVO CAPITALE7TRINITà3

CASTELNOVO CAPITALE: Briglia, Meluzzi, Mjekra, Notari, Lo Russo, M.Peila, Prifti (32’st Hoxha), Passerini(16’st Sironi), Habib (36’st Cavalletti), Fomov (41’st Cagni), Truffelli. A disp: Croppi, Romei, Mortillaro, Balisa, Ovi. All.: D.Peila

TRINITA’: Vlas (32’pt De Silvestri), F.Saccardi, G.Saccardi, Tosi, Bassoli, L. Diletto (12’st Tramalloni), Tavaglione (23’st D’Arcangelo), Traore (37’st Gambacorta), Ravanetti (22’st Fornari), Favalli. A disp: Guidetti, Musi, Campani, F.Diletto. All.: L.Saccardi

Arbitro: Zardi

Reti: Fomov (C) al 4’pt, Habib (C) al 7’pt e al 45’st, Truffelli (C) su rig. al 36’pt, Traore (T) al 4’st, Prifti (C) al 10’st, Favalli (T) al 25’st, Bassoli (T) al 31’st, Notari (C) al 33’st, Sironi (C) al 44’st.

Note: espulso mister Peila per proteste. Ammonito Tosi. Nei Giovanissimi netto 3-1 per il Trinità: a segno Pirondini, Comastri e Fontana. Per i locali Diakite.

Un rientro da incubo per il Trinità, che prende addirittura sette gol. Rientro da sogno per il Castelnovo che si gode tante reti (doppietta per Habib, nella foto). Da segnalare negli ospiti la presenza di Favalli, ex terzino della Reggiana nel 2019-20, andato anche in gol. Infortunio alla spalla per il portiere Vlas, costretto a lasciare il campo nel 1° tempo.