Castelnovo celebra Giannetto Cimurri con mostra e evento sul ciclismo

Sabato (18,30, presso la sede dell’agenzia Immobiliare ne’ Monti di via Roma 22), Castelnovo celebrerà il passaggio della corsa rosa (previsto per il 21 maggio) e il ricordo di Giannetto Cimurri (foto), figura storica del ciclismo italiano, massaggiatore della nazionale per 34 anni, protagonista di oltre 40 Giri d’Italia, 8 olimpiadi e 74 campionati del mondo.

L’evento, intitolato “Di bici, montagna, massaggi e sorrisi”, ricorderà la figura di Cimurri – uno dei più stretti collaboratori di campioni indimenticabili come Fausto Coppi, di cui fu anche amico e confidente – alla presenza di due volti noti dello sport contemporaneo: il giornalista Marco Pastonesi (Gazzetta dello Sport, tra i massimi conoscitori della storia del ciclismo italiano e internazionale) e Giuliano Razzoli (campione olimpico di sci, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Vancouver 2010). Dialogando col giornalista Federico Casanova, Pastonesi e Razzoli ripercorreranno alcuni dei momenti fondamentali della storia dello sport italiano.

Ci sarà anche la possibilità di visitare la mostra “Lo chiamavano Manosanta”, dedicata proprio a Giannetto Cimurri, allestita sempre presso gli spazi dell’agenzia Immobiliare ne’ Monti. Si tratta di una preziosa esposizione di biciclette, cimeli, maglie rosa e foto inedite raccolte e conservate da Cimurri durante la sua lunga carriera al fianco di campioni come Coppi, Bartali, Gimondi, Merckx, Moser, Pantani e tanti altri. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 2 giugno.