Castelnovo festeggia Ana, bronzo a Parigi: brindisi, pizza e poi si pensa a Los Angeles

E’ stata accolta da oltre un centinaio di persone, appassionati di ciclismo, colleghe di lavoro e amici, al suo rientro in Italia dopo aver ottenuto la medaglia di bronzo nelle gara di handbike delle paralimpiadi di Parigi.

Ana Maria Vitelaru ha preso parte alla cerimonia di chiusura per poi rientrare a Castelnovo Sotto dove è stata ricevuta dal sindaco Francesco Monica: una festa, con tanto di autografi firmati a beneficio dei fan più piccoli. Due gli impegni già presi dalla 41enne atleta che lavora nel gruppo Max Mara: a breve mangiarsi una bella pizza, sconsigliata sino ad oggi per motivi alimentari, alla lunga pensare già alle olimpiadi di Los Angeles, passando per campionati italiani, europei, mondiali e Coppa del Mondo.