Castelnovo Monti, al volante ebbri o senza patente

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 20 giugno 2023 – Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica. E altri due conducenti erano senza patente, uno dei quali pure con la vettura senza copertura assicurativa. Per loro è scattata una maxi multa e il sequestro delle auto. E’ parte dei risultati di posti di controlli stradali eseguiti dai carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano. Accertamenti eseguiti su 124 persone e 103 veicoli. Sono stati fermati un 22enne abitante nel Parmense e un 32enne di Ventasso, entrambi alla guida in stato di ebbrezza alcolica: per loro ritiro della patente e denuncia alla magistratura. Un 54enne pistoiese e un 33enne reggiano guidavano ma senza patente. Il 33enne aveva pure l’auto senza assicurazione. Un 30enne di Reggio Emilia è stato trovato in possesso di un grammo scarso di hascisc, mentre un 25enne reggiano è stato trovato in possesso di un grammo di marjuana: trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico verranno segnalati alla Prefettura, col rischio di vedersi sospendere i documenti di guida e quelli validi per espatriare.