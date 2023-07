Castelnovo Monti, sfonda una porta e ruba tablet e telefonino

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 8 luglio 2023 – Nuovi guai per un cinquantenne residente a Castelnovo Monti, da qualche tempo autore di un atteggiamento minaccioso e potenzialmente pericoloso, tanto che numerosi cittadini, insieme al sindaco Enrico Bini, hanno addirittura chiesto provvedimenti per farlo allontanare dalla cittadina. Ieri era stato rimesso in libertà dopo essere comparso in tribunale per una denuncia per lesioni personali. E ieri alle 20 l’emergenza si è ripresentata, quando l’uomo ha iniziato a colpire la porta di un condominio con calci e pugni nel tentativo di entrare nell'abitazione del compagno, autore della denuncia. Il 50enne, non riuscendo nel suo intento, si è diretto verso l’abitazione di un vicino di casa, sfondando con calci e pugni la porta d'ingresso e una volta entrato ha rubato un tablet, un telefono cellulare e le chiavi dell'autovettura, per un valore complessivo di circa 2.500 euro. Il presunto autore del furto, è stato tuttavia rintracciato e bloccato dopo pochi minuti dai carabinieri di Toano, recuperando anche la refurtiva. Per furto aggravato il 50enne, originario dell’Est Europa, è stato arrestato. L’uomo è già ben noto alle forze dell’ordine. Poco prima era stato denunciato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali gravi, porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché in diversi episodi avrebbe maltrattato e vessato fisicamente il suo convivente. Era stato pure trovato in possesso di una roncola. Per fortuna nell’episodio di ieri sera non si sono registrate conseguenze alle persone.